20 sterline satın aldığı broşu 9.500 sterline sattı

İngiltere’de bir kadın, 36 yıl önce bir pazardan yaklaşık 20 sterline aldığı broşun gerçekte ettiği ederi öğrenince şoke oldu. Broşun gerçek değerinin 9 bin 500 sterlin olduğu ortaya çıktı ve bu fiyata satıldı

İngiltere'de bir kadın, 36 yıl önce bir pazardan 20 sterline satın aldığı broşun gerçek değerini YouTube'da izlediği bir videoda öğrenince şok oldu. Broşun antika olduğunu ve Viktorya dönemi tasarımcı ve mimar William Burges tarafından tasarlandığını keşfeden kadın, onu Salı günü 9.500 £ karşılığında özel bir koleksiyoncuya sattı.

Sanat tarihçisi Flora Steel, 1988 yılında Midlands kentindeki bir antika pazarından sadece 20 sterline gümüş bir broş satın aldı. Broşu birkaç yıl boyunca severek kullandıktan sonra, zamanla unutulmuş ve 20 yıl boyunca dolabında saklanmıştı.

The New York Times'ın haberine göre; Steel, broşun gerçek değerini, geçen yıl YouTube'da rastladığı BBC'nin 2011 yapımı "AntiquesRoadshow" adlı programında broşla ilgili anlatılan hikayesini izlediğinde fark ettiğini ifade etti.

Broşun Viktorya döneminden kalma ve ünlü tasarımcı ve mimar William Burges tarafından tasarlandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını belirten Steel, "Aniden 'Aman Tanrım, bu bendeki broş' dedim" şeklinde konuştu.

Steel, broşu, Market Harborough kentindeki GildingsAuctioneers'da bulunan özel bir koleksiyoncuya salı günü 9 bin 500 sterline sattı.

Steel, 13 yaşından beri gümüş takılar topladığını belirterek, gümüş, lapislazuli, malakit ve pembe mercandan yapılmış olan bu broş için "İnanılmaz tasarımı ve taşların güzel kullanımı dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

