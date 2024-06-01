Eski öğrencisi ifşa etti, kirli sırlar ortaya saçıldı

Amerikan medyasının edindiği bilgiye göre, özel bir lisedeki İngilizce öğretmeni, eski bir öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçlandıktan sonra istifa etti.
HER ŞEY GELEN MEKTUPLA ANLAŞILDI
Okul idarecileri, Mara Naaman hakkındaki rahatsız edici suçlamadan, okulda öğrenim görmüş olan bir öğrenci adına 2 Mayıs'ta yazılmış bir mektup aracılığıyla haberdar oldular. Okul müdürü José De Jesús ve mütevelli heyeti başkanı Aly Jeddy'nin 'ciddi mesele' ile ilgili olarak okul topluluğuna gönderdiği 9 Mayıs e-postasına göre, iddia edilen suiistimal 2020 ile 2022 yılları arasında yaşandı.
E-postada, okulun ertesi gün lise öğrencilerini soruşturma hakkında bilgilendirmek ve bilgi paylaşmak için bir toplantı düzenlediği belirtildi. E-postada, "Önceliğimiz bu iddiaların doğruluğunu belirlemek ve başka istismar iddialarının olup olmadığını belirlemektir" ifadesine yer verildi.
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