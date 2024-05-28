Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa bölgesinden ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğraflarla yıllardır sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara ve ilgili mercilere yaptığı dilekçelere rağmen halen bu yoldaki sorunun çözülmemiş olmasına veryansın etti.

Duyarlı vatandaşımız “Ülkesini seven ve sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak özelde Ten Ten önü genelde ise tüm ülkedeki beton artıklarının yaratmış olduğu rezilliği yıllardır sosyal medyadan yazmama rağmen hiç bir adım atılmadı” diyerek yetkililerin adeta duymazdan geldiğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Mağusa Belediyesi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemekte ısrarlı olduğunu savunan vatandaşımız “Bu işler şov ile olmuyor, icraat lazım. Bu fotoğrafı az önce ten ten önünden çektim. İnşallah Ulaştırma Bakanlığı ve Mağusa Belediyesi kısa sürede bu rezalete bir dur der.” dedi.

Yetki karmaşası diye bir şey olmadığına dikkat çeken vatandaşımız “Sorunu belediye, bakanlık ve kaymakamlık birlikte çözmelidirler, yeter ki niyet olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

