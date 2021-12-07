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18 yaşına girdi: 1.6 milyon euro almaya hak kazandı

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18 yaşına girdi: 1.6 milyon euro almaya hak kazandı
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Hollanda Prensesi Amalia, bugün 18 yaşına girdi.Yasalara göre 1.6 milyon euroluk gelir elde etme hakkına erişen Amalia bunu reddetti. Hollanda kraliyet ailesi bugün genç prenses Amalia’nın 18’inci yaş gününü kutluyor… Daha önce ruh sağlığı hastalıkları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan ve bir barda çalışan Amalia dikkat çekici bir profil.

Müzikalleri ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini daha önce verdiği demeçlerle duyuran Amalia, birçok Hollandalı çocuk gibi okula bisikletiyle gitti. Devlet okulunda okuyan Amalia, 18 yaşına geldiği için 1.6 milyon euro geliri elde etmeye de hak kazandı.

Fakat Amalia bu parayı kabul edemeyeceğini söyledi. Amalia, “Çalışmazken ve bir şey kazanmaya hak elde etmezken bu parayı  almak beni rahatsız eder” dedi.

Prenses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria olan fakat kamuoyu tarafından sadece Prenses Amalia olarak bilinen genç kraliyet üyesinin Alexia ve Ariane isimli iki kız kardeşi de var.

Daha önce bazı kulüplerde çalışan Amalia’nın yakın çevresinde lakabı “kokteyl kraliçesi” olarak da biliniyor. Kokteyl yapmayı çok sevdiği daha önce açıklanan Amalia’nın Mojito isimli bir atı bulunuyor.

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