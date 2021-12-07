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Esentepe ve Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Esentepe ve Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Esentepe’nin bazı bölgelerinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 10.00-15.00 saatleri arasında Esentepe Sivil Savunma Tesisleri, Alkan Holiday Village ve civarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan 8 Aralık 2021 Çarşamba günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Güzelyurt veteriner dairesi, çiftlik kışlas ıve civarına elektrik verilemeyecek.
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