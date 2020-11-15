banner480
banner69
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
20 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
22 0
 
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
22 0
34 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
16 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
123 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
48 0
banner529

15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

banner476

15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

15 ülke, küresel ekonominin neredeyse üçte birini kapsayan, dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturdu.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) 10 Güneydoğu Asya ülkesinin dışında, Güney Kore, Çin, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor.

Blok, Çin'in bölgede büyüyen nüfuzunun bir parçası olarak görülüyor.

Anlaşmada rakip Asya-Pasifik ticaret paktından 2017'de çekilen ABD yer almıyor.

Başkan Donald Trump, işbaşına gelmesinden kısa süre sonra Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) ülkesini çekmişti. Anlaşmada 12 ülke yer alıyor ve Trump'ın halefi Barack Obama tarafından, Çin'in bölgede büyüyen gücünü dengeleyeceği gerekçesiyle destekleniyordu.
RCEP müzakereleri 8 yıl sürdü. Anlaşma en sonunda Vietnam'ın ev sahipliği yapıtğı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde düzenlenen sanal törenle imzalandı.

Liderler uzlaşmanın, koronavirüs salgınından sonra ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını umuyor.

Hindistan da anlaşmanın bir parçasıyı, ancak düşük gümrüklerin yerel üreticilere zarar vereceği kaygısıyla, geçen yıl çekildi.

Anlaşmaya imza koyan ülkeler, kapının gelecekte Hindistan'a açık kalacağını belirtti.

RCEP 20 yıl içinde bir dizi ithalat vergisinin kaldırılmasını öngörüyor. Fikri mülkiyet hakları, telekomünikasyon, mali hizmetler, e-ticaret ve profesyonel hizmetler konusunda da kurallar söz konusu.

RCEP üyeleri dünya nüfusunun neredeyse üçte birini, küresel üretimin de yüzde 29'unu oluşturuyuor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.