Kıbrıs gazisi Kapalı Maraş'ta çukura düştü

Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kapalı Maraş Bölgesinde “ Lordos Otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı.

Tandoğan’ın düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılması sağlandıktan sonra kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.