103 yaşındaki kadın, trafiği birbirine kattı

İtalya'da ehliyetinin süresi dolmasına rağmen direksiyon başına geçen 103 yaşındaki kadına para cezası verildi... Kadının yeni planı ise dikkat çekti

İtalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

EmiliaRomagna bölgesinde yaşayan ve 1920 doğumlu olan Giose lakaplı GiuseppinaMolinari, akşam saatlerinde kayboldu. Bondeno kasabasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen bir otomobil olduğu ihbarı üzerine polis olay yerine giderek aracı durdurunca karşılarına 103 yaşındaki Molinari çıktı.

Molinari'nin yaşını gören polis memurları şaşkına dönerken, ehliyetinin süresinin geçmesi sebebiyle ceza verdi. İtalya'da 80 yaşın üzerindeki şoförlerin her iki yılda bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Polis, "Molinari'nin ehliyetinin süresi 2 yıl geçmişti ve herhaşde arkadaşlarıyla buluşmaya giderken dikkati dağıldı ve yolunu kaybetti" dedi.

La Nuova Ferrara gazetesine konuşan Molinari, "Kendime motosiklet alacağım. Arkadaşlarımın yanına bisikletle giderim artık" dedi.

Ferrara Belediye Başkanı Alan Fabbri, "Ben Giose'ye ceza yerine madalya verilmesini desteklerim. İleri yaşlarda bu kadar güçlü olmak zor ve bu bana kendi yaşlılığım için umut veriyor" ifadesini kullandı.

