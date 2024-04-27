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Londra Maratonu’nda sıradışı evlenme teklifi

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İngiliz koşucu Fairbrother, Londra Maratonu’nda sevgilisi Hayley’e unutulmaz bir an yaşattı. 26 kilogramlık bir buzdolabını sırtında taşıyarak Big Ben’in gölgesinde evlenme teklif etti

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Londra Maratonu’nda sıradışı evlenme teklifi
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Koşucu Daniel Fairbrother, Londra Maratonu’nda sıradışı bir jestle sevgilisi Hayley’e evlenme teklif etti. Sırtında 26 kiloluk bir buzdolabı taşıyan Fairbrother, Big Ben’in gölgesinde duygusal bir an yaşattı. Bu romantik olay, maratona katılanlar ve izleyiciler arasında büyük bir alkış aldı. Fairbrother’ın kararlılığı ve romantizmi, maratonun unutulmaz anlarından biri olarak hatırlanacak gibi görünüyor.
Fairbrother, Londra Maratonu’nda sevgilisi Hayley’e unutulmaz bir an yaşattı. 26 kilogramlık bir buzdolabını sırtında taşıyarak Big Ben’in gölgesinde evlenme teklif etti.
Maraton boyunca sırtında bir nişan yüzüğü taşıdı ve Hayley’e, “Senin gibi beni destekleyen ve cesaretlendiren birini bulduğumda, senin yanında olduğundan emin olmalıyım” dedi. Bu duygusal an, kalabalığın coşkulu tezahüratları arasında gerçekleşti.
Hayley, BBC’ye duygusal anını anlatırken, “Dünyaya geri dönmeye çalışıyordum” dedi ve Fairbrother’ın bu özel anı için ne kadar emek harcadığını belirtti. Fairbrother ise maraton süresince yaşadığı zorluklara rağmen, bu anın her şeye değdiğini söyledi.
 
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