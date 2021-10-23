100 bin Euro kazanmak için aralıksız 50 saat dans ettiler

Hollanda’da özel bir televizyon kanalının düzenlediği “De Dansmarathon” adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti





Hollanda’da yayın yapan SBS 6 kanalının düzenlediği “Dans Maratonu” adlı programda 200 katılımcı, 100 bin euroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etti.

Yüzlerce adayın büyük ödül için çocukluklarından kalma ölümcül oyunlarda birbirleriyle yarışmasını anlatan popüler dizi “Squid Game”e benzetilen etkinlik, kamuoyunun tepkiye yol açtı.

100 çiftten oluşan 200 dansçı katıldı

Hollanda televizyonlarından yayınlanan en uzun program olan Dans Maratonu, Perşembe akşamı başladı. Akciğer hastalarının tedavisi için çalışan fona destek sağlamayı amaçlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılım gösterdi.

Bazı yarışmacılar hastanelik oldu

Cumartesi günü 22:30’a kadar devam eden yarışmada katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. Twatha ve Jermaine adlı çift 50 saatte toplam 35 dakika mola vererek yarışmayı kazanarak 100 bin euroyu almaya hak kazandı.

50 saat boyunca dans eden yarışmacılardan bazıları baygınlık geçirerek sedye ile pistten ayrılmak zorunda kaldı. Elemeler sırasında ise bir yarışmacı düşerek belini kırdı.



