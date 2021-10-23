İşte dünyanın en uzun kadını

Safranbolu'da yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimlik boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi



Safranbolu'da yaşayan, Weaver sendromu nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla ‘Dünyanın en uzun geç kadını’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rumeysa Gelgi, yeniden rekorlar arasında yer aldı.

Gelgi bu kez ‘Dünyanın en uzun boylu kadını’ olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rumeysa Gelgiye, belgesini Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi.

Dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olduğu için büyük bir gurur duyduğunu anlatan Rumeysa Gelgi , “Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için başvuru yaptım. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve rekorum onaylandı. Geçen hafta resmi sertifika takdimi gerçekleşti ve dün tüm dünyaya duyuruldu. Dünden beri gerçekten çok yoğun bir programım oldu. Tabii ki bu ilgi ve destek beni çok mutlu ve motive ediyor. Şu an yaşayan en uzun boylu kadın da, yaşayan en uzun boylu erkek de Türkiye’de. Türkiye bu iki unvana da sahip. Güzel bir tesadüf oldu” dedi.

Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevirebileceğini belirten Rumeysa Gelgi, “Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili özellikle özgüven problemleri yaşayan insanlara şunu söylemek isterim, farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Çok nadir olan sendromumu ve bana getirdiği uzun boyu kendim için avantaja çevirerek iki kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum” diye konuştu.

