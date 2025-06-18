Bunun adı çatışma falan değil. Bunun adı Orta-Doğu’da savaştır. İsrail İran’ı vurdu. İran’da İsrail’i vuracakmış. Orta-Doğu savaş alanı. ABD İsrail’i destekliyor. İran’ı destekleyen ülkeler var mı? Bu konuda Rusya ve Çin’in isimlerini zikretmek dünya savaşı tehlikesini büyük ölçüde artırır. İsrail’in bugüne kadar izlediği politikalarını tekrar seslendirmeye gerek yok. Dünya devletleri İsrail’in politikalarını çok iyi bilmektedir. Bu arada İran’ın da politikalarını dünya devletleri çok iyi bilmektedir. Önemli olan bu savaşı sonlandırmak. Barışı sağlamak. BM bu savaşı sonlandırmak için bir formül bulabilir mi? Formül bulsa da uygulama olacağını düşünmek aşırı iyimserlik olur.

Önümüzdeki günlerde, hatta haftalarda İsrail ile İran arasındaki savaş devam edecek mi?... Bu da bilinmez. Ancak son durumu gözden geçirirken, bir barış meleğinin gelip savaşı sonlandıracağını düşünmek yine aşırı iyimserlik olur. Bu savaşı bitirebilecek ilk akla gelen ülke hiç kuşkusuz ABD’dir. Ancak ABD İsrail’i destekliyor. İşte bir çıkmaz da burada… Bu savaşın aktörleri belli, ortada… Savaşı sonlandırabilecek büyük devletler de biliniyor. Barış nasıl sağlanır? Bunu bilen yok gibi…” Barışa ilk adımı atacak cesur bir aktör çok gerekli. Bu olmazsa Orta-Doğu savaşları devam edecek. O, hayal edilen cesur ve akıllı aktör İsrail’i ve diğerlerini acil olarak uyarmalı…