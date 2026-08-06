BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs adasına geldi gitti. Tahmin edildiği gibi gerçekçi tek çözüm olan iki devletli çözümü hiçbir şekilde görüşmedi. BM Güvenlik Konseyi’ne “Bu adada iki devletli çözümden başka çözüm olmaz” diyemedi. Böyle olunca da “Kıbrıs Sorunu” da çıkmazda kaldı… Bu defa da AB Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Raffaele Fitto adaya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Fitto’ya, “AB ile Güven Yaratıcı Önlemlere ihtiyacımız var” dedi. Sayın Erhürman ayrıca AB’nin olası bir müzakere masasında bir taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını da belirtti. AB’li yetkililer, açıkça Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine bağlılıklarını belirttiler… Türkiye ve KKTC net olarak AB’ye “Bu işe karışmayın” demese de, AB’nin aktif bir biçimde Kıbrıs Sorunu görüşmelerine katılmasını istemediklerini dolaylı biçimde belirtmiş oldular. Şimdi artık Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs Sorunu politikasının iki devletli çözüm olduğunu AB’de anlamış oldu bir kez daha…

KKTC Devleti’nin Türkiye’nin büyük desteği ile tanınma yoluna gireceği artık açıkça belli oldu. Zaten Kıbrıs Sorununu çözmenin tek yolu bu… İçinden çıkılmaz bir sorun olarak belirtilen Kıbrıs Sorunu için tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğu açıkça ortada. Rumlar kabul etmezmiş. Kabul etmesinler. Biz işimize bakalım ve KKTC’nin tanınması için yola çıkalım artık. Bu adada iki devletli çözümden başka çözüm olmaz…