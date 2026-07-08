AB’deki Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Kıbrıs Sorunu’nun bir Avrupa meselesi olduğunu savundu ve çözüm için Rum tarafının yanında olduklarını ilan etti… Bu arada “İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz.” dedi Weber. Weber’e sormalı, Avrupa’da olmayan Kıbrıs adası ve sorunu nasıl Avrupa meselesi olur? Bakın Weber Türkiye için ne demiş… “Türkiye’yi Kıbrıs’ı yeniden birleşmeye götürecek müzakereler için uzlaşılmış çözüme dönmeye çağırıyoruz…” Geçen haftaki yazıda Rumların AB umudundan bahsetmiştik. İşte Rum’a bir destek daha…

Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek başına AB’ye üye yapan, ardından da KKTC Devleti’ni hiçbir zaman tanımayacağını açıklayan AB, o ilk yıllarda çirkin yüzünü göstermişti. Diğer taraftan Rum Meclis Başkanı Demetriou “Kıbrıs’ın devam eden işgali ve bölünmesi yalnızca Kıbrıs Sorunu değildir. Bu bir Avrupa yarasıdır.” demiş. Halbuki Kıbrıs adasındaki gerçekler, aklı başında her devletin hükümetlerinin ve kuruluşlarının görmesi ve kabul etmesi gereken gerçeklerdir. Yani iki devlet gerçeği… Adadaki bu gerçeği kabul etmeyen ve görmek istemeyenler gün gelecek iki devletin varlığı ve gerçeği ile şu veya bu şekilde yüzleşeceklerdir. Bu kaçınılmazdır. Rumların anlamaları gereken önemli konu şöyle özetlenebilir. AB hiçbir şekilde KKTC Devletine herhangi bir çözümü empoze edemez. Rumlar ve AB, AB dışındaki bir devlete (yani KKTC Devleti’ne) zorla çözüm kabul ettiremez. Kıbrıs Sorunu Avrupa meselesi değildir.