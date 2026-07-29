Neyi anlamalı? Türkiye ve KKTC’nin iki devletli çözümden başka çözümü kabul etmeyeceğini anlamalı… Halbuki BM Genel Sekreteri’nin hangi konular üzerinde duracağı belli… 1. Güven Artırıcı Önlemler. Bu konu, Rumların istediğini elde etme oyunundan başka bir şey değil. 2. Yeni bir müzakere sürecinin başlatılması ve 5 + 1 formatında bir toplantının önünün açılması. Bu iki noktanın arkasında “yeniden birleşmiş bir Kıbrıs” hayali var. Yani kısacası, BM Genel Sekreteri Guterres tam da Rumların istediği gibi bir yolu desteklemeye devam edecek maalesef… Türk tarafını ikna etmek için şu meşhur BM politikası olan “iki kurucu devlet”, yani iki sahte devletin Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliği altında yer alması gibi bir öneri de var…

Kısacası, BM Genel Sekreteri Guterres hiçbir zaman gerçekleşmeyecek çözüm planları peşinde. Ne yazık ki BM Genel Sekreteri adadaki en büyük, değişmeyecek ve kalıcı gerçek olan iki devlet gerçeğini kabul etmekten çok uzak. Diplomaside iki taraftan birinin gerçeğini kabul etmemek ve tanımamak olmaz. BM ve Guterres iki ayrı devlet gerçeğini kabul etmekten hala çok uzak maalesef. Bazı Rum yanlısı yabancı analistler, (ki bunlar hep Kıbrıs Sorunu içinde yer almıştır.) “İşte size iki devlet çözümü” gibi açıklamalarla KKTC’yi dize getirme yönünde hareket etmeye devam etmektedirler. Onların önerdiği, iki sahte devletin Rum Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliği altına girmesidir. BM Genel Sekreteri, iki ayrı devlet gerçeğini kabul etmezse, Kıbrıs adasında çözüm hiçbir zaman gerçekleşmez.