Rum lider ile görüşme olmaz. Hristodulidis’in aşağıdaki açıklaması, görüşmenin neden olmayacağını açıkça anlatır. Rum lider Hristodulidis, “Kıbrıs’ta garantiler olmadan, müdahale hakları olmadan ve Türk Ordusu olmayan bir çözüm hedefliyorum.” dedi ve ilave etti, “BM Genel_Sekreteri’nin ve AB’nin iradesinden cesaret alıyorum.” Böyle bir açıklama yapan Rum lider ile neyi görüşeceksiniz?... Rum lider hala bu adada tek kalıcı çözümün iki devletli çözüm olduğunu anlayamadı… Anladı da dış ülkelerden bazıları ve özellikle Fransa’nın Rum Kıbrıs Cumhuriyetinde askeri üs kurması Rum lideri bayağı cesaretlendirmiş. Rumları cesaretlendiren bir konu daha var. O da KKTC devletinin hala tanınmamış olması. Belli ki KKTC devleti tanınmadıkça Rum lider de hayal kurmaya devam edecek.

İşte bu yüzden KKTC Devleti’nin bir an önce tanınması elzemdir, şarttır… KKTC’nin tanınması gerçekleşmediği sürece, Rumlar iki bölgeli, iki toplumlu federasyon hayalini kurmaya devam edeceklerdir. Bu çıkmazın içinden nasıl çıkılır?... Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük desteği ile ve KKTC hükümetinin bir an önce tanınma görüşmelerini bazı devletlerle başlatması ile tanınma hedefine ulaşılacaktır. Bu işin başka yolu yok… Aksi takdirde 40 sene daha yerimizde sayacağız ve Rumların ekmeğine bal süreceğiz. Tek hedef tanınma yolunun açılması.