BM ve AB Kıbrıs için ortak inisiyatif başlatacakmış. Bu inisiyatif Türkiye – AB ilişkileri üzerinden yürütülecekmiş… Buyurun… Rum lider Hristodulidis ayrıca şöyle dedi. “Avrupa gerçeğinin Kıbrıs Sorunu’nun çözümünün güvenli çerçevesini belirleyeceğine inanıyorum. “Görünen o ki Rumlar şimdide umutlarını AB’ye bağlamış… Kendi sorunlarını çözemeyen bir kuruluş, Kıbrıs Sorunu’nu nasıl çözecek?... Rumlar iki devletli çözüm dışında her türlü iki toplumlu, iki kesimli birleşik federasyon çözümünü gerçekleştirmek için uğraşmaktadır. İşte sorun burada… Bir de tabii ABD’nin Kıbrıs Sorunu’nu çözmek için devreye girebilir umudu var. Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasında savunma ve güvenlik işbirliği eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.” demiş.

İki herhangi devlet arasında diplomatik ilişkiler geliştirilebilir. Bu gayet normal. Ancak ABD’nin Kıbrıs Sorunu’nu çözmek için inisiyatifi ele alacağını umut eden Rumlar, yine hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bir defa ABD Kıbrıs meselesine karışmaz. Bunun başlıca nedeni Türkiye faktörü. ABD’nin Türkiye ile olan ilişkileri çok sağlam temeller üzerine kurulmuştur. NATO müttefiki iki devletin çok özel ilişkileri var. Bu özel ilişkilere zarar verebilecek hiçbir adımı atmaz ABD. ABD, sadece iki toplumun federasyon çözümü çerçevesi içinde anlaşabileceklerini söyleyebilir. BM Güvenlik Konseyi’nin baş aktörü ABD ancak buna benzer bir anlaşma önererek işi geçiştirecektir. O kadar… KKTC bağımsız egemen devleti tanınmadıkça “Kıbrıs Sorunu” “sorun” olarak kalacaktır. Taa ki KKTC Devleti tanınsın…