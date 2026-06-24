Kıbrıs Sorununa baktığınız zaman veya sorunu incelediğiniz zaman akıllanmayan Rumların hükümet yetkililerinin veya önde gelen politikacılarının hala sürekli Türkiye ile uğraştıklarını görürsünüz. Bunlardan bir örnek verelim: Rum Meclis Başkanı Bayan Dimitriu, “Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi yönünde baskı yapılmalı.” demiş… Geçmişte de Rumlar Türkiye’ye iki devletli çözümden vazgeçmesi yönünde baskı yapılmasını istemişlerdi. Bu gerçekleşmeyecek bir hayalden başka bir şey değil… Bu tür açıklamalar Kıbrıs Sorunu’nun sorun olarak kalmasına yardımcı olur, o kadar. Rumlar hala gözlerinin içine giren iki devlet gerçeğini kabullenemiyorlar.

Rum hükümeti sözcü vekili Andoniu, “Önceliğimiz Türk işgalinden kurtulmaktır.” dedi ve Rum lider Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması için büyük çaba harcadığını söyledi. Halbuki bu adada barışı koruyan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kıbrıs adasında iki devlet var. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Ne 5 + 1 genişletilmiş konferans, ne de AB… Rumların önceliği neymiş? Türk işgalinden kurtulmak, ülkenin özgürlüğüne kavuşması ve yeniden birleşmenin gerçekleşmesi. Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Kıbrıs’a Temsilci atanmasını da AB’den istemiş… Rumlar bu ve buna benzer hayallerinden vazgeçmeli ve iki devletli çözümü kabul etmeli. Ama nerde?...