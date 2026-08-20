Rum Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 18 Eylül’de Girne Kalesinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Elektronik Müzik Festivali’ni iptal ettirmek için kampanya başlatmış… Festivale katılacak yabancı sanatçıları da tehdit etmiş. Bunu yapan Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı. Irkçı Elam ve Edek partileri de festivali kınamış… Festivalle birlikte KKTC’nin meşrulaştırmasına hizmet edileceği ifade edilen açıklamalarda, “İşgal altındaki topraklarda Avrupalıların da katılımıyla düzenlenecek festival sözde devletin tanınmasına hizmet ediyor.” denildi… Bu kampanyayı başlatan, yöneten Rum Dışişleri Bakanlığı. Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı… Rumların KKTC’de bir müzik festivalinin düzenlenmesine bile tahammülleri yok. Üstelik Rum Dışişleri Bakanlığı festivale katılacak yabancı sanatçıların ülkelerinin Dışişleri Bakanlıkları ile iletişime geçmiş ve “Festivale katılmayın. Sonuçları olur…” tehdidini de açıkça dillendirmiş.

Rumların düşmanlıklarının en kötü bir örneğini sergilemiş olmaları, olayı “Rumlarla ne görüşme olur, ne de çözüm.” noktasına getirmiştir. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın müzik dünyasına bu saldırısı, kendi kendilerini çok bariz ve berbat bir biçimde sıfırla çarptıklarının bir örneğidir… Rum Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın bu müzik festivalini engelleme girişimi Rumların çirkin yüzünü bir kez daha dünyaya göstermiştir.