Gerek hükümet gerekse halkın büyük bir çoğunluğu bu adada iki devletli çözümden başka çözümün gerçekleşemeyeceğini vurgulamaktadır. Yıllardır bu çözümü dile getiren hükümet ve halk, KKTC’nin resmen tanınma isteminin nasıl kabul göreceğini bilmesine rağmen, bu yönde herhangi önemli bir adım atılamamıştır. Eski Cumhurbaşkanı Sn. Tatar, bir dönem İngiltere’deki ziyaretleri sırasında konuya ilişkin önemli kişilerle görüşmeler yapmış, ancak bu görüşmelerde İngilizler tarafından hiçbir ilerleme gerçekleşmemiştir

Bunun başlıca nedeni, İngiltere (garantör ülke olmasına rağmen) hükümetinin tarafsız kalma alışkanlığı ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar kendi aralarında Kıbrıs sorununu çözebilecekleri inancı, KKTC’nin tanınmasına büyük engel teşkil etmiştir.

Bu yüzden, İngiltere’nin bu değişmez politikası çözüm konusunun Rumların istediği biçimde gerçekleşmesi sürecine katkı sağlamıştır. Şimdi ise, KKTC’nin tanınma istemi maalesef olduğu yerden bir adım ileriye gidememiştir… KKTC Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin olarak gerçekleştirdiği girişimler de tanınma konusunun gündemde kalmasına yetmemiştir. KKTC politikacılarının iki devletli çözüme ilişkin açıklamaları ve istemleri hep yanıtsız kalmıştır. KKTC Devleti’nin kalıcı olduğu bilinmesine rağmen, dış ülkeler de bu devletin tanınmasına katkı koyamamıştır. Tüm bu olumsuzlukların başlıca nedeni, KKTC Devleti ve Hükümeti’nin yabancı ülkelerle konuya ilişkin olarak direkt tanınma görüşmeleri yapamaması, tanınmamanın başlıca nedenlerinin başında gelir. Tanınma, ancak dış ülkelerle konuya ilişkin direkt görüşmelerle gerçekleşecektir.