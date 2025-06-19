Hindistan Başbakanı Modi’nin güney Kıbrıs’ı ziyaretinde birşey dikkatimi çekti. Modi’ye, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ziyaret ederken, Rum Başkan Hristodulidis “III. Makarios Büyük Haçı Nişanı” verildi. Modi bence Kıbrıs gerçeklerini tam olarak bilmeden ve vakıf oladan güney Kıbrıs’a gitmiştir. O nedenle Hindistan Başbakanına bazı sorular sorarak kendisini aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Başbakan Modi biliyor mu şu aldığı nişan, insanlık tarihine kara leke süren, katil Makarios’tan başkası değildir. Modi bilmelidir ki bu sözde nişan, bütün Kıbrıs’ın değil, sadece yarım Kıbrıs’ındır. Başbakan Modi de basına yaptığı açıklamasında “Bu benim için büyük bir onurdur” sözlerini kullanmıştır.

Modi biliyor mu Rumlar Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden fırlatıp atarak Türkleri tam on bir yıl gettolarda yaşamaya mahkum etmiştir.

Rumlar 1963’ten beni bugüne kadar kendilerini çok iyi pazarlamaktadırlar. Katil Makarios’un adını verdikleri bu sözde nişan da o pazarlamanın bir parçasıdır.

Başbakan Hristodulidis’e sordu mu “Türk milletvekilleri ve Türk Bakanlar nerede?” diye. Kıbrıs anayasasının gereklerini ona anlattı mı? Türk haklarını sordu mu? Yarım Kıbrıs’la Türklere ait sandalye ve bakanlık koltuklarını işgal ediyorlar. Bu hareket, resmen ENOSİS’e basamak teşkil eden bir hareketti. Hala daha yalan söylüyorlar ve yabancı ülkelerin siyaset adamlarını kandırıyorlar.

Modi biliyor mu ki Rumlar kendilerini Kıbrıs’ın bütününe sahip bir millet olarak dünyaya satıyorlar? 15 Temmuz 1974 tarihinde göğsüne taktığı o madalyaya adı verilen Makarios’a yine kendi halkı darbe düzenlemiştir.

Hindistan Başbakanı Modi biliyor mu tam on bir yıl Rumlar, sokaklardan ve yollardan masum Türkleri kaçırarak meçhul yerlerde öldürdüklerini ve meçhul yerlere gömdüklerini biliyor mu?

Rumlar kendilerini pazarlamaya devam ediyorlar. Şöyle ki;

“Türk işgalini sona erdirme ve vatanımızı yeniden birleştirme çabalarımız için size alenen teşekkür etmek istiyorum” diyen Hristodulidis, kendisi de Türk askerinin neden adaya askeri operasyon düzenlediğini biliyor ama, Türk askeri operasyonunun garanti anlaşmalarına dayanarak yapıldığını söyleyemiyor.

Hindistan Başbakanı Modi’nin “Hindistan ile Kıbrıs arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum ve bunu yapacağım” diyen sözleri, sadece yarım Kıbrıs için geçerlidir. Bay Modi’ye yağ çekerek, onu yalanlarla yıkayarak Kıbırıs gerçeklerini gizleyen Hristodulidis’in çok büyük günah işlediğini de bilmesi lazım.

Rumların sokaklardan toplayın yarım asırdan beri babasız kalan çocukların acılarını anlamak için, elli yıl sonra Kayıp Şahıslar Komitesi’nin toprak altından çıkardıkları Türklerin kemikleri halen labratuvarda DNA testi yapılarak o kemiklerin minicik sandukalarda Türklere iade edildiklerini de biliyor mu Başbakan Modi? Hele bir götürselerdi Modi’yi o labratuvara.

Hristodulidis Modiye bölünmüş Kıbrıs’ın sınırlarından kuzeyi göstermişdir.

Bu nasıl bir bütün Kıbrıs? Modi bizim yerimizde olsaydı ve çektiğimiz acıları, katliam çukurlarında hayatları kaybolan Türklerin yerinde olsaydı, herhalde o “onur” madalyasını göğsüne takmazdı.

Bay Modi biliyor mu Rumların tehdit ve silahlı saldırıları yüzünden Türklerin 103 köyden göç ettiklerini ve göç ederek hayatlarını kurtardıklarını? Hristodulidis bütün bunları neden anlatmıyor Modi’ye?

İsterse Başbakan Modi, bir de Ankara’yı ziyaret etsin ve bütün gerçekleri bir de gerçekleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ağzından dinlesin.

Adalet, her iki tarafın da dinlenmesini gerektirir. Vicdani adalet de öyledir.

Biz Hindistan Başbakanı’nı suçlamıyor, kendisini aydınlatıyoruz. Sadece yaptığımız budur. Bu da böyle biline...

Bir kez daha vurguluyoruz.

Rumlar kendilerini çok iyi satıyorlar ve çok da kolay yalan söylüyorlar. Bu da gerçek değil mi?