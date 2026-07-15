Rumların AB’ye Kıbrıs Sorununa çözüm için başrolü takdim ettiği ortada. Uyduruk haberlerden biri, (Türkiye’nin 1974’deki askeri müdahalesi sırasında Rum kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair rapor…) Avrupa Parlamentosunun raporuna ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Erhürman şöyle bir açıklama yaptı. “Avrupa Parlamentosunun son dönemde üst üste aldığı tek taraflı kararlar iki halk arasında güveni zedeledi ve çözüm çabalarını baltaladı.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs konusunda kabul edilen bu karara ilişkin şöyle dedi. “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.”

AB işe karışırsa böyle olur. Bu arada KKTC Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı; “1974 Türk askeri müdahalesini çarptırarak Kıbrıs Türk Halkını ve Türkiye’yi hedef alan Kıbrıslı Rum kadın ve kız çocuklarına ilişkin kararı şiddetle kınıyoruz.” Kısacası AB’nin bu rezilane, uyduruk açıklaması Türkiye ve KKTC’den büyük tepki gördü. TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun barış harekatına ilişkin kararını şiddetle kınadıklarını ve bu kararı tanımadıklarını ifade etti. Rumların korkunç iftiraları ve AB’nin Türkiye’yi suçlayan kararı tüm dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. AB işe karışırsa olacağı buydu… AB Rumlar ile ortak hareket etmeye devam ettikçe işler daha da karışacak.