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KTFF Liderimiz için mesaj yayınladı

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KTFF Liderimiz için mesaj yayınladı
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Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
KTFF’nin mesajında “Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde çok önemli bir yer tutan Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37’nci yıldönümünde; sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anarız.” ifadeleri kullanıldı.
 
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