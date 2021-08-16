Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında imzalanan eğitim protokolü ile Vakıf tarafından önerilecek OKKÜ öğrencilerine burs hakkı da tanınacak

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında eğitim protokolü imzalandı.13 Ağustos 2021 Cuma gün saat 12:00’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ofisinde imzalanan anlaşmada Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin eğitim olanaklarından bahsedildi. Protokole Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ile OKKÜ Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan imza koyarlarken, protokol imza töreni sırasında OKKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Salih Tuncay ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı çalışanı Fatoş Kızılyürek de hazır bulundu.İmzalanan protokolde Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında gençlerimize eğitim olanaklarının sağlanması yanında birlikte topluma yönelik çalışmalar olması temel hedeflerimizdendir ifadesinde buluşan OKKÜ Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, amaç, içinde bulunduğumuz küresel şartlarda gençlerimize her türlü eğitsel katkı sunmak ve birlikte geçmişimizi de doğru bilgilerle sunarak ileriye dönük eğitim yelpazesi sağlayıp geleceğimizi gençlerimize en doğru ve güzel bir şekilde şekillendirmektir, düşüncesinde birleştiler.Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, “Üniversitelerimiz toplumsal değerimizdir. Gençlerimizin gelişimleri, geniş bir vizyona sahip olabilmeleri için ait oldukları kurumlardır. OKKÜ’ye eğitim alanında bizlerle birlikte çalışmak istediği ve konuyla ilgili gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. İmzalanan eğitim protokolü iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" diyerek böyle bir eğitim imkanı sağladıkları için çalışanlar adına OKKÜ heyetine teşekkür etti.OKKÜ Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ise, “Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile eğitim protokolü imzalamaktan hem mutluluk hem de gurur duyduk. Tüm girişimlerimiz gençlerimize, toplumumuza ve geleceğimize yapılan bir eğitim yatırımı hareketidir. Eğitim ve eğitimde sunulan kalite, Geleceğimiz olan gençlerimizin dolayısı ile aydınlık yarınlarımızın garantisidir. Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından Üniversitemize armağan edilen Liderimiz Dr. Küçük’ün kitapları kütüphanemizde en kıymetli köşede yerini alacaklardır. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak bu değerli eserleri öğrencilerimiz ile de paylaşacak olmanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Dr. Fazıl Küçük Vakfına bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Anlaşmamız hayırlı, uğurlu olsun.” İfadeleri ile sözlerine son verdi.