Dr. Küçük’ü tüm Anadolu’ya tanıtmak istiyoruz

Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Adıyaman’da bir caddeye verilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Asiltürk, Adıyaman’ın ardından tüm Anadolu’daki şehirlere Dr. Küçük’ü tanıtmak amacında olduklarını açıkladı



Ülkemizde aktif derneklerden biri olan KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (TAYDER) Başkanı Suphi Asiltürk geçtiğimiz Perşembe günü Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dr. Fazıl Küçük’ün atalarının Adıyamanlı olup olmadığı konusunda fikir alış verişinde bulunulurken, Dr. Küçük’ün başta Adıyaman olmak üzere tüm Anadolu’ya tanıtılması görüşüldü.

TAYDER Başkanı Suphi Asiltürk, öncelikle en kısa zamanda Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Adıyaman’da bir caddeye verilmesi için çalışma başlattıklarını ifade ederek Adıyaman’ın ardından tüm Anadolu’daki şehirlere Dr. Küçük’ü tanıtmak amacında olduklarını ve bu konuda Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Mehmet Küçük ise, bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük’ün tüm Anadolu’ya anlatılması için yapılacak çalışmaların kendisini heyecanlandırdığını belirterek teşekkürlerini iletti.

