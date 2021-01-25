banner583
banner590
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
34 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
96 0
 
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
43 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
banner529
banner570

Dr. Küçük’ü tüm Anadolu’ya tanıtmak istiyoruz

banner476

Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Adıyaman’da bir caddeye verilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Asiltürk, Adıyaman’ın ardından tüm Anadolu’daki şehirlere Dr. Küçük’ü tanıtmak amacında olduklarını açıkladı

Dr. Küçük’ü tüm Anadolu’ya tanıtmak istiyoruz
banner601

Ülkemizde aktif derneklerden biri olan KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (TAYDER) Başkanı Suphi Asiltürk geçtiğimiz Perşembe günü Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Dr. Fazıl Küçük’ün atalarının Adıyamanlı olup olmadığı konusunda fikir alış verişinde bulunulurken, Dr. Küçük’ün başta Adıyaman olmak üzere tüm Anadolu’ya tanıtılması görüşüldü.
TAYDER Başkanı Suphi Asiltürk, öncelikle en kısa zamanda Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Adıyaman’da bir caddeye verilmesi için çalışma başlattıklarını ifade ederek Adıyaman’ın ardından tüm Anadolu’daki şehirlere Dr. Küçük’ü tanıtmak amacında olduklarını ve bu konuda Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile birlikte hareket edeceklerini vurguladı. 
Mehmet Küçük ise, bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük’ün tüm Anadolu’ya anlatılması için yapılacak çalışmaların kendisini heyecanlandırdığını belirterek teşekkürlerini iletti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.