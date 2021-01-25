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Kıbrıs’ın geleceği, BTCA ve CTCA’nın onlıne seminerinde tartışılacak

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Siyasilerden hukukçulara ve akademisyenlere kadar çeşitli konuşmacıların yer alacağı etkinliklerde, “bir yol ayrımında olan” Kıbrıs için mümkün olan seçenekler masaya yatırılacak

Kıbrıs’ın geleceği, BTCA ve CTCA’nın onlıne seminerinde tartışılacak
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Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ile İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), London School of Economics Türk Think Tank grubu Circle Foundation ile iş birliğinde  Birleşik Krallık (BK) eski bakanlarından Brooks Newmark’ın ev sahipliğinde, Kıbrıs’ın geleceğine dair bir dizi online etkinlik düzenliyor. 
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, siyasilerden hukukçulara ve akademisyenlere kadar çeşitli konuşmacıların yer alacağı etkinliklerde, “bir yol ayrımında olan” Kıbrıs için mümkün olan seçenekler masaya yatırılacak. 
Serinin ilk semineri, BK Milletvekili Andrew Rosindell, eski milletvekilleri Lee Scott ile İngiltere Kıraliyet Yüksek Baro avukatı Anayasa Hukuk Uzmanı Michael Stephen ‘ QC’ ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın katılımıyla, 26 Ocak Salı saat 19.00’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
Organizatörlerin etkinlik serisini,  “Birleşmiş Milletler müzakerelerinde ve ötesinde ne olabileceğine dair sahici ve özgür bir tartışma yaratmak için ve çok uzun zamandır uluslararası ölçekte görmezden gelinen bir toplum olan Kıbrıslı Türklere söz hakkı vermek için” düzenledikleri belirtildi.
İLK ETKİNLİKTE TATAR’IN MESAJI DA PAYLAŞILACAK
 “Kıbrıs’ı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? İki Devlet mi? Federalizm mi? KKTC’nin tanınması mümkün mü?’’ konulu ilk etkinlikte,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Kuzey Kıbrıs’tan da sorumlu olan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Müsteşarı Wendy Morton’ın mesajlarının da paylaşılacağı duyuruldu.
Seminerlerin ikincisi,  24 Şubat’ta, üçüncüsü ise  24 Mart’ta gerçekleştirilecek
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