Dr Küçük’ü anma mesajları

UBP Milletvekili Hasan Küçük: “Dr. Küçük'ün emanetini geleceğe taşıyacağız”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü asla unutmayacak ve onun emanetini geleceğe taşıyacağız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, 40’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasan Küçük, “Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkını örgütleyerek millî birlik ve beraberliği sağlayan, yediden yetmişe bütün Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşayan millî mücadele lideridir” ifadelerini kullandı.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi;

“KKTC’nin varoluşu ile Kıbrıs Türk Halkının huzur ve refahı adına büyük katkılar sağlayan Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 39. yılında Rahmet, saygı ve özlemle anıyorum.”

-Pazarcılar Birliği

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Garabli, “Ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Garabli, Dr. Fazıl Küçük’ün de Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve hiçbir karşılık beklemeden milli dava uğruna yaptıklarının her zaman gururla hatırlanacağını belirtti.

