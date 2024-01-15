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Küçük ve Denktaş için Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda anma etkinliği düzenlendi

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Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinliği düzenlendi.

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Küçük ve Denktaş için Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda anma etkinliği düzenlendi
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Etkinlikte, Londra Kıbrıs Türk Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi As Başkanı Halil İzzet, geçmiş okul başkanları Gülten Emin ve Özge Sipahi de hazır bulundu.
Törende öğrenciler şiirler okudular, liderlerin özlü sözlerini paylaştılar, son olarak da okul korosu Mağusa Limanı parçasını seslendirdi.
Okul Başkanı Ulaş Tözün’ün günün anlam ve önemini içeren konuşma ile  başlayan etkinliğe, veli ve öğrenciler katıldı.
Londra’nın en büyük Türk okullarından olan Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda bu yıl 180 öğrenci eğitim görüyor.
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