Çocuklar, liderimizin anısına koştu

Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu’nun 21’incisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi

Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından geleneksel olarak organize edilen “Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu”’nun 21’incisi bu yıl 19 Ocak 2024 Cuma günü 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla Çamlıbel Köy Meydanında gerçekleşti.Yarışmaya, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Lapta İlkokulu, Alasancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulu katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çamlıbel Aysun İlkokulu müdürü Mustafa Eriç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Eriç törende yaptığı konuşmada, varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 40’ıncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve sevgiyle andı. Kıbrıs Türk Halkının en zor yıllarında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, büyük bir özveriyle çalışan, halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halkımıza önderlik eden Dr. Fazıl Küçük’ün yürüttüğü mücadele ile bağımsızlığın, özgürlüğün ve devletleşmenin yolunu açtığına dikkat çekti. Eriç, “Bizlere düşen görev emanet edilen Cumhuriyetimize ve Dr. Fazıl Küçük’ün özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerine sahip çıkmak ve genç nesillere aktarmak olmalıdır.” dedi.Müdür Eriç’in konuşması sonrasında Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise yaptığı konuşmada babası Dr. Küçük’ün her zaman halkın içinde olduğunu ve özellikle gençlere ve çocuklara çok önem verdiğini dile getirerek onun ve dava arkadaşlarının verdiği özgürlük mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması için Vakıf olarak çalıştıklarını ifade etti.Geleneksel olarak Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu’nun 21.cisinin yapılacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek bu yarış için katkı koyan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından küçük kız ve küçük erkek öğrenci yarışları yapıldı.Yarışlar sonrasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanın eşi Gülçin Ceylan, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Erdal Osmanlar ve İlkokul Müdürleri tarafından verildi.Çamlıbel’de yapılan yarışlarda ferdi klasmanda Kızlarda 23 Nisan İlkokulu’ndan Lavin Terzioğlu birinci, 23 Nisan İlkokulundan Eda Victorya Kanat ikinci, Alsancak İlkokulundan Hatice Yulaf da üçüncü geldi. Erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulundan Eymen Tak birinci, 23 Nisan İlkokulundan Emirhan Edalı ikinci, Alsancak İlkokulundan Nikita Taushankov da üçüncü oldu.Yapılan yarışlar sonrasında takım klasmanında ise Kızlarda 23 Nisan İlkokulu birinci, Alsancak İlkokulu ikinci, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu da üçüncülüğü alırken erkeklerde 23 Nisan İlkokulu birinci, Alsancak İlkokulu ikinci, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu da üçüncülüğü elde etti.