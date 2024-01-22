Antalya’da 5 günde 6 ceset

Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi. Cesetlerin kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi. Bazı cesetlerin uzuvlarının kayıp olması ise endişeleri arttırdı...

Antalya Aksi Kemerağzı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları tarafından saat 10.30 sıralarında sahilde ceset görüldü.

Öte yandan geçen çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu.

Karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken cesetlerden bazılarının kol, bacak ve kafalarının kayıp olması ise soru işaretlerini artırdı.

Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

