Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşmelerden sonra sorunun çözümüne ilişkin ilerlemeler kaydedebileceğini düşünüyormuş… Neye dayanarak İsviçre görüşmesinden sonra ilerlemeler kaydedileceğini düşünmüş Guterres acaba?... Kimse bilmiyor. Bu görüş tamamıyla Rum basınında yayınlanan haberlere dayalı. Yani kısacası, Rum basını kendi kendilerini ve genel olarak Rumları memnun edecek haberler yayınlamakta bayağı uzmanlaşmış… Rum basınının uyduruk haberlerini bir kenara bırakıp, gerçeklere dönelim. Rumlar ve BM iki devletli çözümü görüşmedikçe sorunda hiçbir ilerleme kaydedilemez. Bunu hem Rumlar, hem de BM anlamalı ve ona göre hareket etmeli. Ama nerde?... Rumlardan umut yok. Ama Guterres’e ne demeli?... BM Genel sekreteri başarısız olmamak için küçük de olsa bir ilerleme yaşanmasını istiyormuş. Nafile… BM “federasyon” çözümünde ısrar etmekten vazgeçmezse hiçbir ilerleme kaydedilemez.

Dönelim gerçeklere. KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafı müzakerecisi Meneloas Menelou arasındaki son görüşmede yeni hiçbir şey çıkmadı. Bu haberden de anlaşılacağı gibi iki devletli çözümü kabul etmeyen Rumlardan ileriye dönük devamı gelecek hiçbir görüşme umudu yok. Bu kadar basit. Yine Rum basınındaki bir habere göre Rum lider Hristodulidis amaçlarını açıklarken “Türk işgalinin sonlandırılmasını” son sıraya koymuş… İlginç. Rum lider bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarda “Türk işgalini sonlandırıp iki toplumu birleştirmek.” hep ilk sırada yer alıyordu. Ne oldu da bu iş ters döndü? Bilinmez. Bilinen şu ki Rumlar “federasyon”dan vazgeçmedikçe olay olduğu yerde kalır. Bu durumda KKTC’nin tanınma istemekten başka çaresi kalmamıştır.