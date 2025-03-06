Yakın geçmişle dönüp bakacak olursak; 25.02.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Ankara ziyareti kapsamında , Bengü Türk’te yayınlanan “Kızılelma” programına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar soruları yanıtladı..

..Açıklamasında Kıbrıs’ta, 1974’ten bugüne barışın hakim olduğunu, çatışmaların son bulduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bizim İçin Önemli Olan Kıbrıs’ta Türk Askerinin Varlığının ve Garantilerin Devamıdır” şeklinde konuştu..

..İki devletli siyasetin dünyaya anlatılmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir Büyükelçisinin önemine işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk diasporasının da iki devletli çözüm siyasetini tüm dünyaya anlatmaya devam ettiğini, bu siyasetin kabul görmesi için mücadelenin büyük olduğunu söyledi..

..Kıbrıs Adası’nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine de değinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hava sahasının ve bunun kontrolünün çok önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini etkileyecek milli bir mesele olduğunu kaydetti...

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de barış ve huzuru için, Türkiye ile işbirliği yapmasının önemli olduğunu vurgulayarak, denizlerde ve hava sahasında Kıbrıs Türkü’nün de payı olduğunu, bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin ve antlaşmaların Doğu Akdeniz’deki hakimiyet adına önemli bir unsur olduğunu belirtti..

..Kıbrıs meselesini milli bir dava olarak nitelendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ Türkiye’nin Desteği Yadsınamaz Bir Gerçektir ve Türkiye İle Aramızda Ekonomik, Siyasi, Kültürel ve Tarihi Gönül Bağı Vardır” dedi..

..Doğu Akdeniz’de var olan enerji yataklarına da değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük bir toprak parçası olarak görülmesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3800 km toprağı vardır, egemen bağımsız bir Türk Devleti olarak deniz yetki alanlarımız, kara sularımız, kıta sahanlığımız, hava sahamız, ekonomik münhasır bölge haklarımız vardır” şeklinde konuştu..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin deniz yetki alanları, kara suları, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölgeleri, Mavi Vatanı ve Gök Vatandaki Hak, Hukukun Kazandıkları Zenginlikler olduğunu vurguladı..

..Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs açıklarındaki doğal gazın Mısır’a ihraç edilmesi ve Avrupa’ya yeniden pazarlanması konusunda Mısır ile imzaladığı anlaşmayla ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“Güneş Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etme politikasına devam etmektedir. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti; Rumların Enosis hedefi nedeniyle 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürülürken, Kıbrıs Türk halkı da bu cumhuriyetten dışlanmıştır…

..Rumlar halen bu devleti kullanarak anlaşma yapmaktadır ve bu durum, uluslararası hukuka aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının varlığını yok saymak adaletsizlik ve hukuksuzluktur. Yıllardır bunun mücadelesi verilmektedir”.

..Kıbrıs’ın etrafındaki zenginliklerin yanı sıra, bu zenginliklerin Avrupa Birliği pazarına taşınması konusunda da değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun, Karpaz’dan borularla Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden pazara dağılmasının yakınlık, maliyet olarak en uygun yol olduğunu, Yunanistan üzerinden yapmanın ise hem maliyetli, hem zor olacağını kaydetti..

..Türkiye’nin bu konuda altyapısı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerden sonra KKTC’nin öneminin ve statüsünün arttığını vurguladı..

..Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan iş birliklerine değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm ambargo ve haksızlığa rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile bir başarı öyküsü yaratıldığını belirtti..

..KKTC’nin de “Gözlemci Üye” olduğu Türk Devletleri Teşkilatı konusunda da değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..