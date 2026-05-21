Rum lider “ ‘işgalin’ sona ermesine ve ‘vatanın’ yeniden birleşmesine ulaşmaktan başka bir alternatif yok” dedi. Rum liderin hayalci politikaları değişmez. Bu durumda Rumlarla müzakere masasına oturmanın bir anlamı yok… Adam nor dedi peynir demez… Bu durumda çoktan bilinen bu Rum politikasına karşı KKTC Devleti’nin ne yapması gerektiği ortada… KKTC Devleti ve Halkı derhal KKTC’nin tanınması için yeni adımlar atmalı. Başka çare yok… Rum liderin A Planı hiçbir şekilde kabul edilemez. KKTC’nin tanınması gerçekleşmeden Rumlarla hiçbir görüşme yapılamayacağı ortada. Bu gerçekler ortada durdukça KKTC Halkı ve Devleti Hristodulidis’in bu açıklamasını hiçbir zaman ciddiye almaz…

Gerçek şu ki dış dünya yakın bir gelecekte Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanmasının mümkün olmadığını açıkça belirtti. BM Genel-Sekreteri Guterres görev süresi bitmeden Kıbrıs sorununa bir çözüm önerisi sunmayı planlıyormuş… Boşuna uğraşmasın. Rum lideri ise hala BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AB’nin destek ve katkısına güvenmekte. Rum liderinki boş bir bekleyiş… Rumlar liderlerinin acayip açıklamalarından sonra ne yapacak acaba?... Belli ki Rum halkı da liderlerinin açıklamasından memnun değil. Rum basını Rum liderin bu açıklamasıyla yeni bir kafa karışıklığı yarattığını ve çözüm “planı”nın “fırsat penceresine” dönüştüğünü belirtti. Rum toplumu bu lidere pek güvenmiyor gibi…