Yaz Darts Ligi’nde finale doğru

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’Lİ Takımsal Yaz Darts Liginde çeyrek final maçları oynandı. Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’Lİ Takımsal Yaz Darts Liginde çeyrek final maçları sonunda Gülenler İnşaat, Legend, Fenerbahçeliler Derneği ve MesaryaLions takımları yarı finale yükseldiler.

Çeyrek final maç sonuçları şöyle:

Gülenler İnşaat-Gommlar 2 (13-6)

Erciyes Tesisatcılık-Legend (12-13)

Fenerbahçeliler Derneği-Ballı Market (13-9)

Yönlüer Lastik Servisi- MesaryaLions (5-13)

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