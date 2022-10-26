Kortlarda Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2022 Güven Sigorta TakımlarArası 12 YaşTenis Ligi 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında 6 takımın katılım ıile KKTF kortlarında gerçekleşecek.
KKTF 2022 GüvenSigortaTakımlarArası 12 YaşTenisLigiikigrup da toplam 6 takımınmücadeleedeceğiLefkoşaŞehirKulübü, PakanSporKulübüderneği, GönyeliTenisKulübü, Özev Spor Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün 2 takımından oluşacak.
Ligde oynanacak grup karşılaşmaları sonucundapuandurumunagöre, gruplarında 2nci olantakımlararasında 3ncülük karşılaşmasıilegruplarında 1inci olantakımlararasında final karşılaşmasısonucundaşampiyon 30 Ekim 2022 Pazargünübelirlenecek. KKTF 2022 GüvenSigortaTakımlarArası 12 YaşTenisLigigruplarıkuraçekimiileşuşekildeoluştu;
A GRUBU
1 LefkoşaŞehirKulübü
2 PakanSporKulübüDerneği
3 GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (BeyazTakım)
B GRUBU
1 GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (LacivertTakım)
2 GönyeliTenisKulübü
3 ÖZEV SporKulübü
27 EKİM 2022 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI;
KKTF kortları
Saat 16:30
LefkoşaŞehirKulübü - GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (BeyazTakım)
GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (LacivertTakım) – ÖZEV SporKulübü
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