Kortlarda Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 YaşTenis Ligi grupları belli oldu. Bugün oynanacak karşılamalarla gruplarda mücadele başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2022 Güven Sigorta TakımlarArası 12 YaşTenis Ligi 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında 6 takımın katılım ıile KKTF kortlarında gerçekleşecek.

KKTF 2022 GüvenSigortaTakımlarArası 12 YaşTenisLigiikigrup da toplam 6 takımınmücadeleedeceğiLefkoşaŞehirKulübü, PakanSporKulübüderneği, GönyeliTenisKulübü, Özev Spor Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün 2 takımından oluşacak.

Ligde oynanacak grup karşılaşmaları sonucundapuandurumunagöre, gruplarında 2nci olantakımlararasında 3ncülük karşılaşmasıilegruplarında 1inci olantakımlararasında final karşılaşmasısonucundaşampiyon 30 Ekim 2022 Pazargünübelirlenecek. KKTF 2022 GüvenSigortaTakımlarArası 12 YaşTenisLigigruplarıkuraçekimiileşuşekildeoluştu;

A GRUBU

1 LefkoşaŞehirKulübü

2 PakanSporKulübüDerneği

3 GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (BeyazTakım)

B GRUBU

1 GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (LacivertTakım)

2 GönyeliTenisKulübü

3 ÖZEV SporKulübü

27 EKİM 2022 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI;

KKTF kortları

Saat 16:30

LefkoşaŞehirKulübü - GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (BeyazTakım)

GazimağusaBelediyesiTenisKulübü (LacivertTakım) – ÖZEV SporKulübü



