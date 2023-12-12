Thalassaemia Turnuvası şampiyonu Mehmet Olgun

Lefkoşa Darts Birliği, Thalassaemia Derneği yararına darts turnuvası organize etti. Thalassaemia Derneği yararına gerçekleştirilen turnuvanın açılışında, başkan Çiğdem Beşevlerli, Lefkoşa Darts Birliğine ve turnuvaya katılanlara teşekkür ederken, Thalassaemia derneğinin hem maddi, hem de manevi olarak desteğe ihtiyaçtan fazla, kana ihtiyaçları olduklarına dikkat çekti. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ise yaptığı konuşmada çorbada bir damla tuzumuz olursa biz de mutlu oluruz dedi. Yapılan konuşmaların ardından Thalassaemia Derneği başkanı Çiğdem Beşevlerli, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı’ya dernek adına bir de plaket taktim etti. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Dış ilişkiler Sorumlusu Murat Çınaroğlu ise yaptığı konuşmada darts federasyonun çok yakında, Thalassaemia derneği yararına kan bağışı organize edeceklerini de kaydetti. Organize edilen turnuvada şampiyon Mehmet Olgun olurken, 2. Selçuk Amca, 3. Latif Emiroğluları, 4. Tarık Billur oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, birlik genel sekreteri Emre Karakulak, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Osman Cenkçiler, federasyon dış ilişkiler sekreteri Murat Çınaroğlu ve Thalassaemia derneği başkanı Çiğdem Beşevlerli taktim etti.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Latif Emiroğluları (103)

En az ok’ta bitiren: Tarık Billur (12 ok)

En yüksek sayı atan: Selçuk Amca (1x180)

