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Minareliköy şampiyonluğa attı

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Minareliköy şampiyonluğa attı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Liginde bitime 1 hafta kala lider Minereliköy Spor Kulübü sahasında konuk ettiği Gönyeli Spor Kulübü’nü 11-5 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Ard arda altıncı kez şampiyonluğa koşan Minareliköy Spor Kulübü bu alanda kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.  Elde ettikleri başarı ile ilgili konuşan Minareliköy Spor Kulübü Başkanı Yıltan Bıyıklı, 2020 yılında Kulübün Başkanlığını devraldığını ve 4 seneden beri kulübün darts takımının elde ettiği başarılarla mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Takımın başarısında tecrübeli kaptan Cemal Gingi’nin takıma yaptırttığı düzenli ve disiplinli antrenmanların kazanılan başarılarda büyük rol oynadığını ve takımca inanarak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti. Bıyıklı, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun  faaliyetlerini ve çalışmalarını taktirle karşıladığını, özellikle gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen turnuvaların camia adına mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.
 
Ligde alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
 
Cihangir Av. Atıcılık Birliği:9 -  Lefkoşa Darts Birliği:7                                  
Minareliköy Spor Kulübü;11 - Gönyeli Spor Kulübü:5                                   
Gönyeli Darts Birliği:13 - Beyarmudu Belediyesi:3                                
Diamond Child Darts Derneği4: - Güzelyurt Darts Birliği:12                           
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:3 - Cihangir Spor Kulübü:13  
 
          KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                      
                            TAKIM      O       G       B       M      A       Y       AV    P
1       Minareliköy Spor K.     17     16     0       1       215   57     158   48
2       Gönyeli Darts Birliği     17     14     1       2       209   63     146   43
3       Gönyeli Spor Kulübü    17     13     1       3       187   85     102   40
4       Cihangir Av. Atıcılık B.         17     11     2       4       154   118   36     35
5       Gönyeli Av. Atıcılık K. 17     8       1       8       122   150   -28    25
6       Cihangir Spor Kulübü  17     6       2       9       114   158   -44    20
7       Güzelyurt Darts Birliği 17     5       3       9       116   156   -40    18
8       Beyarmudu Belediyesi  17     4       1       12     114   158   -44    13
9       Lefkoşa Darts Birliği     17     1       1       15     61     211   -150  4
10     Diamond Child Darts D.        17     1       0       16     68     204   -136  3
 
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