Minareliköy şampiyonluğa attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Liginde bitime 1 hafta kala lider Minereliköy Spor Kulübü sahasında konuk ettiği Gönyeli Spor Kulübü’nü 11-5 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Ard arda altıncı kez şampiyonluğa koşan Minareliköy Spor Kulübü bu alanda kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Elde ettikleri başarı ile ilgili konuşan Minareliköy Spor Kulübü Başkanı Yıltan Bıyıklı, 2020 yılında Kulübün Başkanlığını devraldığını ve 4 seneden beri kulübün darts takımının elde ettiği başarılarla mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Takımın başarısında tecrübeli kaptan Cemal Gingi’nin takıma yaptırttığı düzenli ve disiplinli antrenmanların kazanılan başarılarda büyük rol oynadığını ve takımca inanarak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti. Bıyıklı, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun faaliyetlerini ve çalışmalarını taktirle karşıladığını, özellikle gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen turnuvaların camia adına mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.



Ligde alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;



Cihangir Av. Atıcılık Birliği:9 - Lefkoşa Darts Birliği:7

Minareliköy Spor Kulübü;11 - Gönyeli Spor Kulübü:5

Gönyeli Darts Birliği:13 - Beyarmudu Belediyesi:3

Diamond Child Darts Derneği4: - Güzelyurt Darts Birliği:12

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:3 - Cihangir Spor Kulübü:13



KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Minareliköy Spor K. 17 16 0 1 215 57 158 48

2 Gönyeli Darts Birliği 17 14 1 2 209 63 146 43

3 Gönyeli Spor Kulübü 17 13 1 3 187 85 102 40

4 Cihangir Av. Atıcılık B. 17 11 2 4 154 118 36 35

5 Gönyeli Av. Atıcılık K. 17 8 1 8 122 150 -28 25

6 Cihangir Spor Kulübü 17 6 2 9 114 158 -44 20

7 Güzelyurt Darts Birliği 17 5 3 9 116 156 -40 18

8 Beyarmudu Belediyesi 17 4 1 12 114 158 -44 13

9 Lefkoşa Darts Birliği 17 1 1 15 61 211 -150 4

10 Diamond Child Darts D. 17 1 0 16 68 204 -136 3

