2020-2021 Darts Sezonunda Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlanırken, Minareliköy şampiyon, Lefkoşa Darts Birliği ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Darts Sezonunda Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Minareliköy, bu sezon 39 puanla mutlu sona bir kez daha ulaştı.

Ligin son hafta maçlarında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık'ı 16-0 mağlup ederek sezonu tamamladı. Lefkoşa Darts Birliği, 33 puanla ligi ikinci bitirdi.

Maçların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi son haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 16-0

Minareliköy S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 16-0

LEGEND-Cihangir S.K.: 7-9

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 14 13 0 1 172 52 39 120

2.Lefkoşa Darts Birliği 14 11 0 3 156 68 33 88

3.Gönyeli Darts Birliği 14 11 0 3 142 82 33 60

4.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 13 6 1 6 94 114 19 -20

5.Beyarmudu Belediyesi 13 4 1 8 83 125 13 -42

6.Gönyeli Av.At. K. 14 3 3 8 83 141 12 -58

7.Cihangir S.K. 14 2 1 11 73 151 7 -78

8.LEGEND 12 1 0 11 61 131 3 -70

108 51 6 51 864 864 159 0



