Badmintonda, büyükler ve gençler yarışacak

Badminton Federasyonu, geçtiğimiz hafta düzenlemek istediğimiz ancak düzenleyemediği Air Badminton Büyükler ve Gençler Turnuvasını düzenleyecek.
Badminton Federasyonu, bu hafta tüm önlemleri alarak Sağlık Üst Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde son 72 saatlik pcr ve antijen testini göstermek kaydı ile turnuvaya katılım yapılacak.
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