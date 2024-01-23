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Minareliköy kayıpsız yola devam

Darts Süper Lig’de Minareliköy Spor Kulübü 8. hafta da şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden biri olan Gönyeli Spor Kulübü’nü yenerek yoluna kayıpsız

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Minareliköy kayıpsız yola devam
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KKTC Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde heyecan 8. hafta ile devam etti. 
Lider ve ligin tek namağlup takımı Minareliköy Spor Kulübü 8. hafta da şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden biri olan Gönyeli Spor Kulübü’nü yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.
Şampiyonluğun bir diğer önemli adayı olan Gönyeli Darts Birliği de haftayı kayıpsız geçerek liderlik takibini 3 puan geride sürdürdü.
 
Lefkoşa Darts Birliği - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 3-13                                
Gönyeli Spor Kulübü - Minareliköy Spor Kulübü: 6-10                                  
Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Darts Birliği: 2-14                               
Güzelyurt Darts Birliği - Diamond Child Darts Derneği: 9-7                           
Cihangir Spor Kulübü - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü: 5-11                    
 
                                         KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU          
                   TAKIM               O       G       B       M      A       Y       AV    P
1.Minareliköy Spor Kulübü   8       8       0       0       108   20     88     24
2.Gönyeli Darts Birliği           8       7       0       1       97     31     66     21
3.Gönyeli Spor Kulübü          8       6       0       2       88     40     48     18
4.Cihangir Av. Atıcılık Birliği          8       5       0       3       73     55     18     15
5.Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü         8       4       1       3       59     69     -10    13
6.Güzelyurt Darts Birliği                 8       3       2       3       63     65     -2      11
7.Cihangir Spor Kulübü                  8       2       1       5       47     81     -34    7
8.Beyarmudu Belediyesi                  8       2       0       6       55     73     -18    6
9.Diamond Child Darts Derneği      8       1       0       7       34     94     -60    3
10.Lefkoşa Darts Birliği                  8       0       0       8       16     112   -96    0
 
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