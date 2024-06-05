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KTSYD üyeleri Gültekin Mavigözlü anısınadarts atacak

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KTSYD üyeleri Gültekin Mavigözlü anısınadarts atacak
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeler arası  aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Necati Özsoy başkanlığında sosyal aktivitelere de büyük önem veren KTSYD yönetimi, Masa tenisi turnuvasından sonra bu kez de darts turnuvası düzenliyor. Merhum spor yazarlarından Gültekin Mavigözlü anısına 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.30'da Yenicami Kulübü’nde yapılacak olan darts turnuvasında KTSYD üyeleri biraraya gelecek. Gültekin Mavigözlü 16 Şubat 2014 tarihinde KTSYD üyesi iken  vefat etmişti.
 
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