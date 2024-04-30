banner913
banner932
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
22 0
"Hayat pahalılığı, asgari ücrete de yansıtılacak"
21 0
 
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
18 0
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
25 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
43 0
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
59 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
31 0
banner1012

Kadınlarda Ebru Kösemihal, erkeklerde Ali Amcaoğlu şampiyon

banner1020

banner974
Kadınlarda Ebru Kösemihal, erkeklerde Ali Amcaoğlu şampiyon
banner971
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının son ayağı önceki gün Yenicami Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi.  Kadınlarda son üç haftanın üçüncüsü Gamze Alat şampiyonluğu elde ederken finalde karşılaştığı rakibi Duygu Oktay ikinci, Ebru Kösemihal ise üçüncü oldu.
Gençlerde zirve mücadelesi veren Ali Amcaoğlu ve Osman Kozansoy karşılaşmasından Ali Amcaoğlu galip ayrılırken Osman Kozansoy ikinci, geçen haftanın şampiyonu Kuzey Öksüzoğulları ise üçüncülüğe uzanan isim oldu.
KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI:
Şampiyon: Ebru Kösemihal
İkinci: Gamze Alat
Üçüncü: Duygu Oktay
GENÇLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI:
Şampiyon: Ali Amcaoğlu
İkinci: Osman Kozansoy
Üçüncü: Kuzey Öksüzoğulları
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.