Kadınlarda Ebru Kösemihal, erkeklerde Ali Amcaoğlu şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının son ayağı önceki gün Yenicami Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi. Kadınlarda son üç haftanın üçüncüsü Gamze Alat şampiyonluğu elde ederken finalde karşılaştığı rakibi Duygu Oktay ikinci, Ebru Kösemihal ise üçüncü oldu.

Gençlerde zirve mücadelesi veren Ali Amcaoğlu ve Osman Kozansoy karşılaşmasından Ali Amcaoğlu galip ayrılırken Osman Kozansoy ikinci, geçen haftanın şampiyonu Kuzey Öksüzoğulları ise üçüncülüğe uzanan isim oldu.

KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI:

Şampiyon: Ebru Kösemihal

İkinci: Gamze Alat

Üçüncü: Duygu Oktay

GENÇLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI:

Şampiyon: Ali Amcaoğlu

İkinci: Osman Kozansoy

Üçüncü: Kuzey Öksüzoğulları

