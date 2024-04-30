Basketbol için bir protokol daha imzalandı

Basketbol Federasyonu ile Kılf &Kılıf sözleşme imzaladı.

Bu sezon U14 Kızlar Ligi ile Erkekler Liginin sponsor olan Kulıf & Kılıf şirketi direktörü Yahya Cem Günsur ile Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu lig sponsorluğu konusunda sözleşme imzalandı.

