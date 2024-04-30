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Basketbol için bir protokol daha imzalandı

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Basketbol için bir protokol daha imzalandı
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Basketbol Federasyonu ile Kılf &Kılıf sözleşme imzaladı.
Bu sezon U14 Kızlar Ligi ile Erkekler Liginin sponsor olan Kulıf & Kılıf şirketi direktörü Yahya Cem Günsur ile Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu lig sponsorluğu konusunda sözleşme imzalandı.
 
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