Kadınlar ve Gençler de start verildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının ilk ayağı önceki gün KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde gerçekleştirildi. Turnuvada darts sporuna yeni başlayan kadın ve genç sporcuların olması mutluluk vericiydi. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Asbaşkanı Hakan Oruz, yaptıkları spora ve birbirlerine karşı gösterdikleri saygıyla taktir toplayan genç sporcuların ve kadın sporcuların camiada olmalarının, ülkemiz Darts sporunun geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Oruz, kadınlar ve gençler için atılan bu adımın eksiklerin görülmesi ve süreç içerisinde iyileştirmelerin yapılması adına atılan ilk adım olduğunu ve zamanla görülecek olan eksikliklerin giderilerek daha güzel yerlere gelineceğini sözlerine ekledi. Turnuvada masa hakemi olarak görev alan Ahmet Evliya, tüm karşılaşmaların fair play çerçevesinde geçtiğini ve böyle bir organizasyonda görev almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kadınlarda tecrübeli sporcu Ebru Kösemihal finalde karşılaştığı başarılı ve istikrarı ile göz dolduran sporcu Duygu Oktay’ı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzanan isim olurken Alsancak Yeşilova sporcusu Gamze Alat ise üçüncülüğü elde etti. Kösemihal, bir turnuvada hem 180 atıp hem de şampiyon olmanın kendisi için bir ilk olduğunu ve bunun için ayrıca mutlu ve gururlu hissettiğini ifade etti.

Gençlerde finale yenilgisiz gelen Zana Güneş’i 3-1 ve 3-0’ lık skorlarla yenen yıldız isim Ali Amcaoğlu Şampiyon olurken, turnuva boyunca başarılı maçlar çıkaran Zana Güneş ikinci ve Beyarmudu'nun başarılı genç sporcusu Osman Kozansoy üçüncü oldu.

Turnuvada alınan sonuçlar söyle;



Kadınlar:

1. Ebru Kösemihal (1 x 180)

2. Duygu Oktay (72 finish)

3. Gamze Alat (26 darts)



Gençler:

1. Ali Amcaoğlu (3 x 140) (104 finish) (18 darts)

2. Zana Güneş

3. Osman Kozansoy

