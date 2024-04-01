Evkaf İyilik Gönüllülerinden çevreye iyilik eli

Yürüttüğü iyilik faaliyetleriyle toplumsal farkındalığın artmasını hedefleyen Evkaf İyilik Gönüllüleri, bu kez de iyilik elini çevreye uzattı.Günden güne artan iş birlikleriyle farklı etkinliklere imza atan İyilik Gönüllüleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs İranlılar Kulübü ile fidan dikimi etkinliğinde buluştu.2022 yılında Kantara (Mersinlik) bölgesinde çıkan yangın sonucu zarar gören alanın tekrar eski canlılığına kavuşması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgeye 150 adet çam ve okaliptüs fidanı kazandırıldı.