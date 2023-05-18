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Güzelyurt’ta dartlar Ayşe/Hamit Yıldırıcı için atılacak

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Güzelyurt’ta dartlar Ayşe/Hamit Yıldırıcı için atılacak
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Niyazi Ergülen
Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren ve son turnuva olan 13.Ayak Ayşe/Hamit Yıldırıcı Açık Anı Darts Turnuvası bu akşam (19 Mayıs 2023 Cuma),Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda saat:20:30'da gerçekleşecek.
GDB organizasyonunda ve Yıldırıcı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek bu anlamlı turnuvaya tüm dart severler davet edildi.
 
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