Fenerbahçe’den sezonun ilk derbi galibiyeti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenerek bu sezonki ilk derbi galibiyetini aldı

Kritik maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı.

Mücadelenin 11. dakikasında Michy Batshuayi ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 58'de Luan Peres farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada Enner Valencia üçüncü golü kaydetti.

Konuk takımın golünü ise 80'de penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 71'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları:

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada golü buldu. Rakibini çalımla ekarte eden Arda Güler'in sağ çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31. dakikada sağ çaprazdan Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.

33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Hamsik'ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı:

55. dakikada ceza sahası yayı önündeki Rossi, topu sol çaprazda bekleyen Valencia ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu zorlukla kornere çeldi.

56. dakikada Arda Güler'in sol köşeden kullandığı kornerde, topa iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda topu kaleci kornere gönderdi.

57. dakikada Arda Güler'in aynı köşeden kullandığı korner atışında, Batshuayi topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bu topu da zorlukla kornere yolladı.

58. dakikada Zajc, orta sahadan çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sol kenardan koşu yapan Peres ile buluşturdu. Bu oyuncunun sol ayak içiyle sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

65. dakikada Trezeguet, sol çaprazdan ceza sahasına yönelerek sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top, oyun alanına döndü.

71. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Rossi, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'nun kısa paslaşmaları sonrasında top sol çaprazda bekleyen Valencia'ya gönderildi. Bu oyuncunun sağına alarak sert vuruşunda, top üst ağlarla buluştu: 3-0.

74. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat hatalı pasla topu Trezeguet'e attı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gbamin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi.

78. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat bir kez daha hatalı pasla topu Gomez'e attı. Gomez'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top kornere çıktı.

79. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Trezeguet çalım attığı sırada Ferdi Kadıoğlu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Trezeguet, meşin yuvarlağı sol kale direği dibinden ağlara göndererek takımı adına ilk golü kaydetti: 3-1.

90+4. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunda, İrfan Can Eğribayat topu zorlukla dışarı çıkardı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.