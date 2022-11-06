Gingi ve Amcaoğlu ödüllendirildi

Kaya Artemis Otel’de yapılan uluslararası darts turnuvasında ikinci olan Cemal Gingi ve yarı final oynayan Faik Amcaoğlu cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, ülkemizde yapılan uluslararası darts turnuvasında başarılı olan sporcuları ödüllendirdi

Darts Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen ödül töreninde geçtiğimiz hafta Kaya Artemis Otel’de yapılan uluslararası darts turnuvasında ikinci olan Cemal Gingi ve yarı final oynayan Faik Amcaoğlu’na ödül verdi.

TAM CUMHURİYET ALTINI

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ve asbaşkan Tansu Tilki’nin katıldığı ödül töreninde Gingi ve Amcaoğlu tam cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Törende konuşan başkan Gürtap Davutoğlu, elde edilen başarının küçümsenemeyecek bir başarı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Federasyon olarak bu şampiyonaya sporcu gönderemedik. Devlet turnuva için tarafından istediğimiz bütçe bize verilmedi. Yokmuşuz gibi davranıldı. Biz ülkemizde yapılan organizasyonun sadece hamaliyesini yaptık. Gönül isterdiki kafile gönderebilelim. Ancak olmadı. Birçok olumsuzluklara rağmen, kendi olanakları ile turnuvaya katılan sporcularımızı kutlarım. Cemal Gingi final oynadı, Faik Amcaoğlu yarı finalde elendi. Büyük başarı. Tebrik ederim.”

GİNGİ: YALNIZ BIRAKILDIK

Ödül töreninde konuşan Cemal Gingi, federasyonun kendilerini bu organizasyonda yalnız bıraktığını belirterek şöyle devam etti:

“Ben turnuvaya takım arkadaşım Faik Amcaoğlu’nun baskısıyla katıldım. İyi başarı elde ettiğimize inanıyorum. Ancak federasyon bizi yalnız bıraktı. Final maçına bile gelinmedi. Çok üzüldüm. Bir yönetici bile yoktu. Federasyonun basın sorunlusu Kamil Kolcu’nun orda olmasını beklerdik ama oda yoktu. İnşallah bundan sonra böyle olmaz.”

