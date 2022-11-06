Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman sahasının Göçmenköy’e maç sahası yapılması için verildiğini, bundan dolayı atmalar branşında kullanılan sektörlerin de ellerinden alındığını ifade etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman sahasının Göçmenköy İdman Yurdu’na verildiğini öğrendiklerini, bundan dolayı saha çevresinde bulunan atmalar branşı sektörlerinin de ellerinden alındığını ifade ederek yetkilileri bu yanlıştan dönmeye çağırdı.

Başkan Sakallı, Göçmenköy’ün maçlarını burada oynamak için çalışma başlattığını öğrendiklerini belirterek, sporun temeli olan atletizmin ülkemizde daha ne kadar sekteye uğrayacağı sorusunu sordu.

SAKALLI: SAHANIN UZUN ZAMAN ÖNCE GÖÇMENKÖY’E VERİLDİĞİNİ ŞİMDİ ÖĞRENDİK

Sakallı, “Birçok spor branşının kendi tesisleri bulunurken, yurt dışında birçok başarı elde edilen atletizmin böyle bir imkanı hiçbir zaman olmadı. Biz Atatürk Stadı’nda müsabaka olmadığında yarış yapabiliyoruz. Kısacası diğer spor branşlarına bağımlıyız. Atmalar branşının sektörleri de uzun yıllardır kompleks içerisinde bulunan antrenman sahasının yanında yer alıyor. Müsabakalar olduğunda da bu sektörler kullanılıyor. Atletizmin diğer branşlara bağımlı kalmadan tamamen kendisine ait bir tesisi olması gerektiğini vurguladığımız bir dönemde elimizdeki imkanların da alındığını,sahanın Göçmenköy’e uzun zaman önce verildiğini öğrendik. Spor Dairesi’nin de konu ile ilgili yeni bilgisi olduğu öğrendiğimiz bir diğer konu. Saha tellerinin sökülmesine başlandı ve duvar çekileceği bilgisini de edindik. Zaten zor şartlarda antrenmanlarını, müsabakalarını sürdüren atletler ve atletizm camiası, bu karardan sonra daha da büyük bir sıkıntı yaşayacak. Atletizme verilen değer bu mudur? Ben bu kararın düzeltilmesi ve yanlıştan dönülmesi için yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu durumun düzeltilmesi için de girişimlerimizi artıracağız” dedi.

