GDB, genel kurul gerçekleştirecek

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) 18’inci Olağan Kurulu 30 Eylül 2021 Perşembe günü yapılacak.
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek genel kurul saat 19.00’da başlayacak. Faaliyet ve mali raporların görüşüleceği genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak.
Genel kurulun gündemi şöyle:
1)Açılış
2)Divan kurulunun oluşumu
3)Faaliyet raporunun okunması
4)Mali raporun okunması
5)Başkanlık seçimi
6)Disiplin kurulunun seçimi
7)Haysiyet divanının seçimi
8)Denetleme kurulunun seçimi
9)Dilek ve temenniler
10)Kapanış
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